Galatasaray'a bomba teklif! Mauro Icardi'ye servet ödemeye hazırlar
Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Mauro Icardi için flaş bir teklif geldi. İtalyan basınına göre Icardi için devreye giren ekip servet ödemeye hazırlanıyor. İşte detaylar...
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi.
Galatasaray'da takıma katılacak oyuncular için arayışlar sürerken diğer yandan da mevcut kadrodan kimlerin kalıp kimlerin kalmayacağı da merak ediliyor.
ICARDI İÇİN FLAŞ TEKLİF
Batshuayi hamlesiyle büyük yankı uyandıran Galatasaray'da takımın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Cimbom, dünyaca yıldızın bonservisi için Fransa ekibi PSG'ye 10 milyon Euro ödemişti.
Sarı-kırmızılı ekip, Icardi ile de yıllık 6 milyon Euro maaş karşılığında anlaşma sağlamıştı.
TEKLİFLERİ REDDETİ GALATASARAY'DA KALDI!
Arap ekipleri, sezon başında da Icardi ile ilgilenmiş fakat oyuncu Galatasaray'da kalmayı tercih etmişti.
İTALYAN BASINI DUYURDU! ICARDI'YE SUUDİ TALİP
İtalyan basını, Suudi Arabistan Pro Ligi'ne yükselen Al Qadsiah'ın Mauro Icardi'ye talip olduğunu yazdı.
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