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Galatasaray'a bomba teklif! Mauro Icardi'ye servet ödemeye hazırlar

Giriş: 01.07.2024 00:32
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Galatasaray’a bomba teklif! Mauro Icardi’ye servet ödemeye hazırlar

Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Mauro Icardi için flaş bir teklif geldi. İtalyan basınına göre Icardi için devreye giren ekip servet ödemeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi.

Galatasaray'da takıma katılacak oyuncular için arayışlar sürerken diğer yandan da mevcut kadrodan kimlerin kalıp kimlerin kalmayacağı da merak ediliyor.

ICARDI İÇİN FLAŞ TEKLİF

Batshuayi hamlesiyle büyük yankı uyandıran Galatasaray'da takımın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray yönetimi, 2023/24 sezonunun başında ve adına şarkılar söylenen Arjantinli golcüsü Icardi'nin bonservisini PSG'den almıştı.

Cimbom, dünyaca yıldızın bonservisi için Fransa ekibi PSG'ye 10 milyon Euro ödemişti.

Sarı-kırmızılı ekip, Icardi ile de yıllık 6 milyon Euro maaş karşılığında anlaşma sağlamıştı.

TEKLİFLERİ REDDETİ GALATASARAY'DA KALDI!

Arap ekipleri, sezon başında da Icardi ile ilgilenmiş fakat oyuncu Galatasaray'da kalmayı tercih etmişti.

İTALYAN BASINI DUYURDU! ICARDI'YE SUUDİ TALİP

İtalyan basını, Suudi Arabistan Pro Ligi'ne yükselen Al Qadsiah'ın Mauro Icardi'ye talip olduğunu yazdı.

25 MİLYON EUROLUK TEKLİF!

İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre; Arap ekibinin Arjantinli yıldıza 2 yıllık teklif ve bonuslarla birlikte yıllık 25 milyon Euro maaş teklif ettiği yazıldı.

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