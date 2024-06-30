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İngiliz devleri Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın kapısında!

Giriş: 30.06.2024 19:32
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İngiliz devleri Barış Alper Yılmaz için Galatasaray’ın kapısında!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın performansı sevinç yarattı. Genç yıldız Avrupa devlerinin radarına girdi. EURO 2024'te de harikalar yaratan Barış Alper Yılmaz'a dünyaca ünlü kulüp talip oldu.

Gelecek sezon üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğu için mücadele edecek olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar, 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin resmen başlamasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız verdi.

DÜNYA DEVLERİ BARIŞ ALPER YILMAZ'IN PEŞİNDE!

Galatasaray'da adı Avrupa kulüpleriyle anılan yıldızlarının başındaysa Barış Alper Yılmaz geliyor.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla göz kamaştıran 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

BRIGHTON VAZGEÇMİYOR

Habere, EURO 2024'te boy gösteren milli yıldız Barış Alper Yılmaz, İngiliz ekibi Brighton'ın markajından kurtulamıyor.

Çekya mücadelesinde maçın en değerli oyuncusu ödülüne layık görülen Barış Alper Yılmaz için Avrupa kulüpleri sıraya girdi.

MANCHESTER UNITED DA İSTİYOR

İskoç basınından Edinburgh News'in haberine göre; Tottenham ve Brighton&Hove Albion'ın ardından bir takım daha milli yıldızın durumunu yakından takip etmeye başladı.

Haberde İngiliz devi Manchester United'ın scoutlarının da Barış için olumlu rapor verdiği kaydedildi.

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