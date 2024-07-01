01 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Batshuayi Aslan olmak için İstanbul'da! Yıldız oyuncu Galatasaray'a imza atacak...

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 11:47 Güncelleme: 01.07.2024 12:24
ABONE OL
Batshuayi Aslan olmak için İstanbul’da! Yıldız oyuncu Galatasaray’a imza atacak...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu sarı kırmızılılara imza atmak için İstanbul'a geldi. Diğer yandan oyuncunun transferinin gün içinde KAP'a bildirilmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray sezonun ilk transferini ezeli rakibi Fenerbahçe'den yaptı.

Sarı-Kırmızılı ekip Türkiye'ye Beşiktaş forması altında adım atan ve daha sonra Fenerbahçe'de oynayan Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Belçikalı golcü kendisini sarı kırmızılılara bağlayacak sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi.

KAP AÇIKLAMASI GELECEK

Sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü için KAP açıklamasını da kısa süre içinde yapacak.

FENERBAHÇE'DE 49 GOLE DİREKT KATKI

Son iki sezondur Fenerbahçe'nin başarısı için ter döken 30 yaşındaki futbolcu Sarı-Lacivertli forma ile 75 maça çıkarken 44 gol ve 5 asist yaptı.

3 BÜYÜKLERDEKİ İLK YABANCI

Türkiye kariyerine Beşiktaş ile başlayan Belçikalı futbolcu, kiralık Siyah-Beyazlılarda geçirdiği bir sezonun ardından Fenerbahçe'ye bonservisi ile transfer oldu. Kadıköy ekibinde iki sezon geçiren Batshuayi, Galatasaray'a olan transferinin gerçekleşmesi halinde; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen ilk yabancı futbolcu olacak.

DAHA ÖNCE TÜRKLER GİYDİ

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarının giyerek Türk futbol tarihinde özel bir yere sahip olan 10 futbolcu şöyle:

Refik Osman Top
Ali Soydan
Saffet Sancaklı
Sergen Yalçın
Ahmet Yıldırım
Emre Aşık
Mehmet Yozgatlı
Burak Yılmaz
Caner Erkin
Mehmet Topal

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör