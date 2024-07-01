Batshuayi Aslan olmak için İstanbul’da! Yıldız oyuncu Galatasaray’a imza atacak...

3 BÜYÜKLERDEKİ İLK YABANCI

Türkiye kariyerine Beşiktaş ile başlayan Belçikalı futbolcu, kiralık Siyah-Beyazlılarda geçirdiği bir sezonun ardından Fenerbahçe'ye bonservisi ile transfer oldu. Kadıköy ekibinde iki sezon geçiren Batshuayi, Galatasaray'a olan transferinin gerçekleşmesi halinde; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen ilk yabancı futbolcu olacak.