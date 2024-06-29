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Galatasaray'da Cicaldau'ya sürpriz talip! Süper Lig ekibi devrede...

Giriş: 29.06.2024 15:27 Güncelleme: 29.06.2024 15:28
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Galatasaray’da Cicaldau’ya sürpriz talip! Süper Lig ekibi devrede...

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları başlarken, teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planlamaları arasında yer almayan Alexandru Cicaldau'ya Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor talip oldu. İşte detaylar...

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