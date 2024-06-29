Galatasaray’a yeni Boey! Yine Fransa yine Rennes! Cimbom yine aynı kapıyı çalacak...

4 ASİSTLE TAMAMLADI

Fildişi Sahili asıllı genç futbolcu Guela Doue, Rennes takımının vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiş durumda. Bu sezon boyunca 35 maçta yer alan Doue, gol kaydedemeseler de takım arkadaşlarına dört asist yapma başarısı gösterdi. Ayrıca, sağ açık pozisyonunda da görev alabilen bu yetenekli oyuncu, takımın çeşitliliğine büyük katkıda bulunuyor.

Doue, bu sezon Avrupa Ligi'nde Rennes ile birlikte dört maça çıktı ve takımının play-off'lara yükselmesinde önemli rol oynadı. Ancak takım, burada güçlü rakip Milan'a karşı elenmekten kurtulamadı. Buna karşın Doue'nin performansı göz doldurdu.

Doue, milli takımda da iki maça çıkma şansı buldu ve bu maçlarda bir gol atma başarısı gösterdi. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak belirlendi.