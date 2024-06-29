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Galatasaray'a yeni Boey! Yine Fransa yine Rennes! Cimbom yine aynı kapıyı çalacak...

ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 09:22 Güncelleme: 29.06.2024 09:25
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Galatasaray’a yeni Boey! Yine Fransa yine Rennes! Cimbom yine aynı kapıyı çalacak...

Süper Lig'in son iki sezonunun şampiyonu Galatasaray sağ bek transferi için düğmeye basarken sarı kırmızılılar tıpkı Sacha Boey gibi yine Fransa'nın Rennes takımından genç bir yıldızın peşine düştü. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarında sağ bek pozisyonuna öncelik veren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

BONSERVİS İÇİN PAZARLIK MASASI

Galatasaray, Rennes'de forma giyen 21 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek Guela Doue'nin transferini bitirme noktasına getirdi.

Doue'nin teknik direktör Okan Buruk'un listesindeki ilk 3 adaydan biri olduğu kaydedilirken Galatasaray'ın Rennes ile yaptığı bonservis pazarlıklarında ufak pürüzleri halledip transferi açıklamaya hazırlandığı kaydedildi.

35 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 35 resmi maça çıkan Guela Doue, bu maçlarda 4 asist katkısı yapmayı başardı.

4 ASİSTLE TAMAMLADI

Fildişi Sahili asıllı genç futbolcu Guela Doue, Rennes takımının vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiş durumda. Bu sezon boyunca 35 maçta yer alan Doue, gol kaydedemeseler de takım arkadaşlarına dört asist yapma başarısı gösterdi. Ayrıca, sağ açık pozisyonunda da görev alabilen bu yetenekli oyuncu, takımın çeşitliliğine büyük katkıda bulunuyor.

Doue, bu sezon Avrupa Ligi'nde Rennes ile birlikte dört maça çıktı ve takımının play-off'lara yükselmesinde önemli rol oynadı. Ancak takım, burada güçlü rakip Milan'a karşı elenmekten kurtulamadı. Buna karşın Doue'nin performansı göz doldurdu.

Doue, milli takımda da iki maça çıkma şansı buldu ve bu maçlarda bir gol atma başarısı gösterdi. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak belirlendi.

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