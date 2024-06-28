28 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray Hakim Ziyech'i açıkladı! İşte bonservis bedeli

Giriş: 28.06.2024 21:18 Güncelleme: 28.06.2024 21:32
ABONE OL
Galatasaray Hakim Ziyech’i açıkladı! İşte bonservis bedeli

Galatasaray, Hakim Ziyech'in bedelsiz satın alma opsiyonunun devreye girdiğini ve Faslı oyuncunun kesin transferinin gerçekleştiğini KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı ekip Hakim Ziyech ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu, sarı kırmızılılarda 2.8 milyon Euro kazanacak.

Galatasaray, Hakim Ziyech'in bedelsiz satın alma opsiyonunun devreye girdiğini ve 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geride kalan sezonda kiralık olarak forma giyen Hakim Ziyech ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Faslı futbolcu, sarı-kırmızılı ekipte yıllık 2 milyon 850 bin Euro garanti ücret kazanacak.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech'in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonu şartları oluştuğundan kesin transferi bedelsiz olarak gerçekleşmiştir.

Futbolcuya; 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör