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Michy Batshuayi Galatasaray için İstanbul'a geliyor

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 11:22 Güncelleme: 28.06.2024 11:22
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Michy Batshuayi Galatasaray için İstanbul’a geliyor

Süper Lig'de iki sezon şampiyon olan Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Michy Batshuayi ile anlaştı. Batshuayi'nin en geç pazartesi günü İstanbul'da olması bekleniyor.

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Fenerbahçe'nin eski yıldızı Michy Batshuayi, İstanbul'a geliyor. Belçikalı golcü pazar veya en geç pazartesi günü İstanbul'a gelecek.

KAP'A BİLDİRİLECEK

Galatasaray'ın 30 yaşındaki futbolcunun transferini pazartesi günü KAP'a bildirmesi bekleniyor. Batshuayi'nin transfer videosu ise 2 veya 3 Temmuz tarihlerinde duyurulacak.

3 TEMMUZ'DA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçecek Batshuayi, Galatasaray'da 3 Temmuz'da başlayacak çalışmalara katılacak.

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