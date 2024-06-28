Galatasaray’da Oğuz Aydın transferi bitiyor mu? Başkan Dursun Özbek’ten net açıklama: Gündemimizde...

"HERHANGİ BİR FUTBOLCUMUZA GELEN TEKLİF YOK"

"Barış Alper Yılmaz bizim değerli bir oyuncumuz. Biz şampiyon takımı bozma niyetinde değiliz. Takımın ana iskeletini aynen tutma düşüncesindeyiz. Benim önüme de bugüne kadar herhangi bir futbolcumuzla ilgili bir teklif gelmiş değil. Bu sene ligde ve Avrupa'da çok çetin bir mücadele olacak. Bırakın takımın güç kaybetmesini, daha güçlü bir takım oluşturmak için çalışıyoruz."