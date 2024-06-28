Galatasaray'da Oğuz Aydın transferi bitiyor mu? Başkan Dursun Özbek'ten net açıklama: Gündemimizde...
Galatasaray, yeni sezon öncesi forma sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza törenine katılan Başkan Dursun Özbek transferle ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın ile ilgili sorulan bir soruya da yanıt verdi. İşte detaylar...
Galatasaray Kulübü ile Puma arasındaki forma sponsorluk anlaşmasının imza töreninde, sarı kırmızılı kulübün başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.
Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:
"PUMA'NIN 5 YILDIZLI FORMA İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIĞINI TAHMİN EDİYORUM"
"Puma markası bundan sonra Galatasaray'ın tüm branşalarında forma tasarımında bizim yanımızda olacak. Kendilerine teşekkür ederim. Önümüzdeki sene için hedefimiz 25. şampiyonluk ve 5. yıldız. Puma ekibinin 5 yıldızlı forma için tasarım çalışmalarına başladığını tahmin ediyorum. Şimdiden bu tasarımları görmek için sabırsızlanıyorum. Anlaşmamızın Galatasaray'a ve Puma'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum."
"HERHANGİ BİR FUTBOLCUMUZA GELEN TEKLİF YOK"
"Barış Alper Yılmaz bizim değerli bir oyuncumuz. Biz şampiyon takımı bozma niyetinde değiliz. Takımın ana iskeletini aynen tutma düşüncesindeyiz. Benim önüme de bugüne kadar herhangi bir futbolcumuzla ilgili bir teklif gelmiş değil. Bu sene ligde ve Avrupa'da çok çetin bir mücadele olacak. Bırakın takımın güç kaybetmesini, daha güçlü bir takım oluşturmak için çalışıyoruz."
"EN İYİ TAKIMI KURMAYA ÇALIŞIYORUZ"
"En iyi transferi yapmak, en iyi takımı kurmak hedefimiz. Transfer sürecinde attığınız imza artık sizi bağlıyor. Kulübün de ekonomik sürecinin dikkate alınması gerekiyor. Bunu kimse yanlış anlamasın. Bazen böyle söylediğiniz zaman 'Başkan transfer yapmak istemiyor' gibi anlaşılıyor. Biz kulüp için belli parametlerini gözden kaçırmadan en iyi takımı kurmaya çalışıyoruz."
"OĞUZ AYDIN GÜNDEMİMİZDE OLABİLECEK BİR FUTBOLCU"
"Oğuz Aydın Türkiye'nin iftihar ettiği bir futbolcu. Elbette bizim bütçemiz doğrultusunda ve takımın kurulması çerçevesinde gündemimizde olabilecek bir futbolcu. Şu anda söyleyeceklerim bundan ibaret."
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