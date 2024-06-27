Devlerin transfer savaşı: O yıldızın peşine düştüler! Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe devrede...
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş büyük bir transfer savaşının içerisine girdiler. Ezeli rakipler Ada ekibinin yıldızı için devreye girdi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de yeni sezona yavaş yavaş yaklaşılırken Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kıyasıya bir transfer yarışının içerisine girdi.
Ezeli rakiplerin bu kez karşı karşıya geldiği son oyuncu ise Pierre-Emile Hojbjerg.
TRANSFER SAVAŞI!
Tottenham forması giyen Danimarkalı orta, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ana transfer hedefleri arasında yer alıyor.
ASLAN'A SICAK BAKIYOR
İtalya'dan da talipleri olan Hojbjerg istediği teklifleri alamazsa Aslan'a sıcak baktığını iletti.
İngiliz ekibiyle 2025'e kadar kontratı bulunan yıldız için 10 milyon euro'yu gözden çıkartan sarı-kırmızılı kurmaylar, transferi bir an önce bitirmeyi hedefliyor.
Daha önce Bayern Münih, Southhampton ve Schalke gibi takımlarda top koşturan Hojbjerg, 2020'den bu yana Tottenham forması giyiyor.
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