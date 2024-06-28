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Galatasaray yönetiminden Tete'ye ayrılık izni! Suudi Arabistan'dan teklif yağıyor

Giriş: 28.06.2024 12:37
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Galatasaray yönetiminden Tete’ye ayrılık izni! Suudi Arabistan’dan teklif yağıyor

Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da yollarını ayıracağı isimlere gelecek teklifleri bekliyor. Cimbom'un yıldız oyuncusu Tete için Suudi Arabistan'dan teklif yağarken, sarı kırmızılı yönetim ayrılığa izin verdi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın transferde en revaçtaki oyuncularından biri de Tete olurken, uzun süre ülkesinin takımlarından teklif alan ancak geri dönmeyi kabul etmeyen Brezilyalı futbolcuya, şimdi de Suudi Arabistan kulüplerinden teklif yağıyor.

CİMBOM AYRILIĞA İZİN VERDİ

Galatasaray Yönetimi, bu kulüplerle görüşmesi için 24 yaşındaki oyuncuya izin verdi.

GÖZLER DURUŞMADA

Öte yandan Shakhtar Donetsk'in Tete'ye açtığı dava ile ilgili FIFA'da 11 Temmuz'da duruşma olacak. Bu duruşmada Tete ile ilgili kararın açıklanması bekleniyor.

Galatasaray da söz konusu dava konusunda gerekli hazırlıklarını yaptı ve önlemlerini aldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması töreninde Tete için, "Tete davası 27 Haziran'daydı. Bugün 11 Temmuz'a ertelendiğini duydum. Davanın sonucu beklemek lazım." diye konuştu.

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