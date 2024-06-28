Galatasaray yönetiminden Tete’ye ayrılık izni! Suudi Arabistan’dan teklif yağıyor

GÖZLER DURUŞMADA

Öte yandan Shakhtar Donetsk'in Tete'ye açtığı dava ile ilgili FIFA'da 11 Temmuz'da duruşma olacak. Bu duruşmada Tete ile ilgili kararın açıklanması bekleniyor.

Galatasaray da söz konusu dava konusunda gerekli hazırlıklarını yaptı ve önlemlerini aldı.



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması töreninde Tete için, "Tete davası 27 Haziran'daydı. Bugün 11 Temmuz'a ertelendiğini duydum. Davanın sonucu beklemek lazım." diye konuştu.