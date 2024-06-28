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Galataasaray'da Cicaldau ile yollar ayrılıyor! Kulüp bulması istendi...

Giriş: 28.06.2024 17:06
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Galataasaray’da Cicaldau ile yollar ayrılıyor! Kulüp bulması istendi...

Galatasaray yönetimi transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Alexandru Cicaldau ve menajerinden kendilerine yeni kulüp bulmasını istedi. İşte detaylar...

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