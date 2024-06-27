27 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray'dan hücum hattına genç yıldız! Nuri Şahin ayrılığa izin verdi! Moukoko geliyor...

ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 12:55 Güncelleme: 27.06.2024 13:01
ABONE OL
Galatasaray’dan hücum hattına genç yıldız! Nuri Şahin ayrılığa izin verdi! Moukoko geliyor...

Galatasaray transfer sezonu için gaza basarken hücum hattı için sürpriz bir isim gündeme geldi. Cimbom Borussia Dortmund'un yollarını ayırmayı düşündüğü genç yıldız Yossoufa Moukoko ile ilgilenirken, transferde önümüzdeki gündemde somut adımların atılabileceği kaydedildi. İşte detaylar...

Borussia Dortmund, Galatasaray'la adı anılan Youssoufa Moukoko'ya takımdan ayrılması için izin verdi. Son şampiyon Galatasaray, gelecek sezonda iddialı olmak istiyor. Adı Galatasaray ile anılan yıldız isim için müjdeli haber Nuri Şahin'den geldi.

MOUKOKO İÇİN AYRILIK ZAMANI

Teknik direktörlüğe Nuri Şahin'i getiren Borussia Dortmund'da takımın birçok oyuncusu gözden çıkarıldı. Bild'in haberine göre; Borussia Dortmund takımın forvet oyuncularından Youssoufa Moukoko ve Sebastien Haller'e ayrılmaları için izin verdi.

GALATASARAY DEVREYE GİREBİLİR

Haberde, Moukoko'yu takip ettiği belirtilien Galatasaray'ın bu gelişme üzerine devreye girip transferde somut adımlar atabileceği belirtildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Geride bıraktığımız sezon Dortmund formasıyla 27 maça çıkan Moukoko, 6 gol attı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör