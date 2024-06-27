Galatasaray'dan hücum hattına genç yıldız! Nuri Şahin ayrılığa izin verdi! Moukoko geliyor...
Galatasaray transfer sezonu için gaza basarken hücum hattı için sürpriz bir isim gündeme geldi. Cimbom Borussia Dortmund'un yollarını ayırmayı düşündüğü genç yıldız Yossoufa Moukoko ile ilgilenirken, transferde önümüzdeki gündemde somut adımların atılabileceği kaydedildi. İşte detaylar...
Borussia Dortmund, Galatasaray'la adı anılan Youssoufa Moukoko'ya takımdan ayrılması için izin verdi. Son şampiyon Galatasaray, gelecek sezonda iddialı olmak istiyor. Adı Galatasaray ile anılan yıldız isim için müjdeli haber Nuri Şahin'den geldi.
MOUKOKO İÇİN AYRILIK ZAMANI
Teknik direktörlüğe Nuri Şahin'i getiren Borussia Dortmund'da takımın birçok oyuncusu gözden çıkarıldı. Bild'in haberine göre; Borussia Dortmund takımın forvet oyuncularından Youssoufa Moukoko ve Sebastien Haller'e ayrılmaları için izin verdi.
GALATASARAY DEVREYE GİREBİLİR
Haberde, Moukoko'yu takip ettiği belirtilien Galatasaray'ın bu gelişme üzerine devreye girip transferde somut adımlar atabileceği belirtildi.
BU SEZON NE YAPTI?
Geride bıraktığımız sezon Dortmund formasıyla 27 maça çıkan Moukoko, 6 gol attı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SINAVSIZ alan liseler e-Okul sorgulama ekranı 2024 | LGS puanı olmadan, sınavsız liseye gidilir mi? Yerel yerleştirme nasıl yapılır?
- Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı! Türkiye Kaçıncı Sırada?
- SGK mesajla duyuracak: Maaşınız eğer böyle yatarsa...
- İŞKUR Belediye iş ilanları 2024 | 5 ilde peş peşe yayınlandı: İşte başvuru şartları
- 4 yıl sonra ortaya çıktı! Gönül Dağı'nda öyle bir hata yaptılar ki...
- Evde bakım maaşı ayın kaçında yatacak? Temmuz evde bakım maaş takvimi belli oldu mu? İl il sorgulama ekranı e-Devlet...
- Memura, emekliye zam oranı geldi! %20.34 oluştu: En düşük 39.544 TL ödenecek! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...
- Yaz gecelerinizi kabusa çeviren sineklere son! Tek malzemeyle bitecek
- 5900 5600 5450 5000 günü olana altın tepside geldi! Kadın erkek için emeklilik yaş-prim-gün tablosu oluşturuldu
- Zeka testi: Resimdeki 3 ördek yavrusu nerede? 573 kişi nal topladı 6 kişi başarılı oldu
- Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralaması değişti: Türkiye zirveyi tırmandı!
- Üreticisine şahane kazanç sağlıyor! Hasat zamanı kapış kapış tükeniyor