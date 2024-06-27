Galatasaray’dan hücum hattına genç yıldız! Nuri Şahin ayrılığa izin verdi! Moukoko geliyor...

Borussia Dortmund, Galatasaray'la adı anılan Youssoufa Moukoko'ya takımdan ayrılması için izin verdi. Son şampiyon Galatasaray, gelecek sezonda iddialı olmak istiyor. Adı Galatasaray ile anılan yıldız isim için müjdeli haber Nuri Şahin'den geldi.