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Galatasaray'da Köhn'e sürpriz talip! 7 milyon euro teklif ettiler...

Giriş: 26.06.2024 23:37 Güncelleme: 26.06.2024 23:38
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Galatasaray’da Köhn’e sürpriz talip! 7 milyon euro teklif ettiler...

Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Derrick Köhn'e Hoffenheim talip oldu. Yıldız isim için 7 milyon euro teklif edildi. İşte detaylar...

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