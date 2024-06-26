26 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray'da Sofyan Amrabat harekatı! Yıldız isim beklemeye geçti...

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 15:26
ABONE OL
Galatasaray’da Sofyan Amrabat harekatı! Yıldız isim beklemeye geçti...

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray orta saha için Sofyan Amrabat ile temas kurarken teknik direktör Okan Buruk daha farklı bir profili istiyor. Cimbom bu yüzden Amrabat'ı bekletirken, yıldız isim Galatasaray'dan haber bekliyor. İşte detaylar...

Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte listedeki orta sahalarla birer birer görüşen Galatasaray'da, Sofyan Amrabat ismi biraz arka planda kalmış durumda. Fakat sarı-kırmızılılar, Faslı yıldızla irtibatı koparmamaya da devam ediyor.

DAHA FARKLI PROFİLİN PEŞİNDE

Fiorentina forması giyen 27 yaşındaki oyuncuyla bir süre önce görüşülürken; daha sonra diğer alternatiflere gidildi. Teknik direktör Okan Buruk'un geçen yıldan farklı olarak Amrabat'tan daha değişik profil istediği öğrenildi.

GALATASARAY'DAN TEKLİF BEKLİYOR

Listede arka planda kalan Ambarat ise Galatasaray'dan teklif bekliyor. Geçen sezon sarı-kırmızılı ekibe yeşil ışık yakan fakat son anda ManU resmi teklif yapınca rotayı Ada'ya kıran 27 yaşındaki oyuncu, bu kez Galatasaray'ın kendisini tercih etmesini bekliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör