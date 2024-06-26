Galatasaray’da Sofyan Amrabat harekatı! Yıldız isim beklemeye geçti...

DAHA FARKLI PROFİLİN PEŞİNDE

Fiorentina forması giyen 27 yaşındaki oyuncuyla bir süre önce görüşülürken; daha sonra diğer alternatiflere gidildi. Teknik direktör Okan Buruk'un geçen yıldan farklı olarak Amrabat'tan daha değişik profil istediği öğrenildi.