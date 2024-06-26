Galatasaray'da Sofyan Amrabat harekatı! Yıldız isim beklemeye geçti...
Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray orta saha için Sofyan Amrabat ile temas kurarken teknik direktör Okan Buruk daha farklı bir profili istiyor. Cimbom bu yüzden Amrabat'ı bekletirken, yıldız isim Galatasaray'dan haber bekliyor. İşte detaylar...
Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte listedeki orta sahalarla birer birer görüşen Galatasaray'da, Sofyan Amrabat ismi biraz arka planda kalmış durumda. Fakat sarı-kırmızılılar, Faslı yıldızla irtibatı koparmamaya da devam ediyor.
DAHA FARKLI PROFİLİN PEŞİNDE
Fiorentina forması giyen 27 yaşındaki oyuncuyla bir süre önce görüşülürken; daha sonra diğer alternatiflere gidildi. Teknik direktör Okan Buruk'un geçen yıldan farklı olarak Amrabat'tan daha değişik profil istediği öğrenildi.
GALATASARAY'DAN TEKLİF BEKLİYOR
Listede arka planda kalan Ambarat ise Galatasaray'dan teklif bekliyor. Geçen sezon sarı-kırmızılı ekibe yeşil ışık yakan fakat son anda ManU resmi teklif yapınca rotayı Ada'ya kıran 27 yaşındaki oyuncu, bu kez Galatasaray'ın kendisini tercih etmesini bekliyor.
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