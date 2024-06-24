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Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer! Aslan kesenin ağzını açtı

Giriş: 24.06.2024 18:09
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Galatasaray’dan tarihe geçecek transfer! Aslan kesenin ağzını açtı

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları gümbür gümbür devam ediyor. Devler Ligi öncesi kadrosuna yeni yıldızlarla takviyeler yapmak isteyen Cimbom, genç yıldızın peşine düştü. PSG, Juventus, Barcelona, Atletico Madrid, Borussia Dortmund gibi dünya devlerinin de peşinde olduğu isim için Cimbom'dan büyük bonservis bedeli...

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Devler Ligi ve yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.

DEVLER LİGİ TAKVİYESİ

Okan Buruk liderliğinde kadrosuna yeni yıldızlar takviye etmenin peşine düşen Cimbom'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Michy Batshuayi hamlesiyle büyük yankı uyandıran Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

CİMBOM'A BOMBA TRANSFER

İspanyol basını, sarı-kırmızılıların Real Betis forması giyen Johnny Cardoso'yu gündemine aldığı öne sürdü.

BÜYÜK TEKLİF!

İspanyol basınında yer alan habere göre,Cimbom, İtalyan asıllı ABD'li futbolcu için 18 milyon Euro teklif etti.

Real Betis'in ise 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için 25-30 milyon Euro civarında bir teklif istediği belirtildi.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Haberde Cardoso ile Galatasaray'ın yanı sıra PSG, Barcelona, Juventus, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund gibi dev kulüplerin ilgilendiği de kaydedildi.

GELİRSE REKOR KIRACAK

Galatasaray'ın 18 milyon Euro önerdiği Johnny Cardoso, sarı-kırmızılı takıma transfer olması halinde kulüp tarihinin en yüksek bonservis ödenen oyuncusu olarak tarihe geçecek.

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