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Galatasaray yeni forveti Batshuayi'ye kavuşuyor! İşte sözleşmeyi imzalayacağı tarih...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 12:26 Güncelleme: 24.06.2024 12:37
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Galatasaray yeni forveti Batshuayi’ye kavuşuyor! İşte sözleşmeyi imzalayacağı tarih...

Süper Lig'de iki sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray transfere de hızlı bir giriş yaparak Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren yıldız golcü Michy Batshuayi ile anlaştı. Batshuayi'nin 1 Temmuz'da İstanbul'a gelerek sağlık kontrolleri sonrasında 3 Temmuz'da Galatasaray'a imza atacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi transfer ederken yıldız golcünün kısa süre içinde İstanbul'da olması bekleniyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Transfer döneminin bugün başlamasıyla birlikte her konuda anlaşılan Belçikalı golcüyle ilgili resmi paylaşım yapılacak.

İMZA 3 TEMMUZ'DA

Galatasaray'ın transferi 3 Temmuz'da resmen açıklaması ve imzaların da bu tarihte atılması planlanıyor. Sarı-Kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarına da bu tarihte başlayacak.



TARİHE GEÇECEK

Beşiktaş'tan sonra iki sezon Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi, üç büyük takımda oynayan ilk yabancı futbolcu olacak.

1 TEMMUZ'DA GELECEK

30 yaşındaki futbolcunun 1 Temmuz'da İstanbul'da olması bekleniyor.

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