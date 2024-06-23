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Galatasaray'da yerli takviyesi! Yıldız isim adım adım Aslan'a...

Giriş: 23.06.2024 17:52
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Galatasaray’da yerli takviyesi! Yıldız isim adım adım Aslan’a...

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da yerli transferi için gaza basılırken listenin başında Oğuz Aydın bulunuyor. Sarı kırmızılılar, Alanyaspor ile bonservis pazarlığı yapıyor.

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

OĞUZ AYDIN BOMBASI!

Sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezona iddialı kadroyla devam etmek isterken, yerli oyuncuya kancası taktı.

Galatasaray'ın radarında Corendon Alanyaspor formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Oğuz Aydın var.

ADIM ADIM GALATASARAY'A

Sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katma konusunda oldukça istekli.

Batshuayi ile ilk transferini gerçekleştiren sarı kırmızılılar, bir transferde daha sona geldi.

2021 Temmuz'da Bucaspor 1928'den 238 bin Euro karşılığında Corendon Alanyaspor'a transfer olan 23 yaşındaki Oğuz Aydın bu sezon takımı ile 38 maça çıktı ve 13 gol atıp 8 asist yaptı.

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