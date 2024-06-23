Galatasaray’da yerli takviyesi! Yıldız isim adım adım Aslan’a...

2021 Temmuz'da Bucaspor 1928'den 238 bin Euro karşılığında Corendon Alanyaspor'a transfer olan 23 yaşındaki Oğuz Aydın bu sezon takımı ile 38 maça çıktı ve 13 gol atıp 8 asist yaptı.

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