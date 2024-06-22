22 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Almanya'da 'olumlu' görüşme! Dünya yıldızı Aslan olacak

Giriş: 22.06.2024 15:11
ABONE OL
Almanya’da ’olumlu’ görüşme! Dünya yıldızı Aslan olacak

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları gümbür gümbür devam ediyor. Devler Ligi öncesi kadrosuna yeni yıldızlarla takviyeler yapmak isteyen Cimbom, dünya yıldızının peşine düştü. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Devler Ligi ve yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.

Okan Buruk liderliğinde kadrosuna yeni yıldızlar takviye etmenin peşine düşen Cimbom'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

ALMANYA'DA DEV GÖRÜŞME

Galatasaray, yıldız futbolcu Goretzka konusunda daha somut adımlar atmaya başladı.

Erden Timur sonrası yurt dışı transfer operasyonlarını üstlenen İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün, Almanya'da Bayern Münih yetkilileri ile masaya oturdu.

OLUMLU GÖRÜŞME

Bu toplantı öncesi Goretzka'nın menajeri ile yapılan görüşmenin de olumlu geçtiği öğrenildi.

TALİBİ ÇOK!

Bayern'in satış listesine koyduğu 29 yaşındaki orta sahanın talibi çok.

Bu nedenle Alman devi kapıyı yüksekten açarken, Hatipoğlu ve Ergün ikilisinin pazarlıkları sürdüreceği öğrenildi.

ÖZBEK'TEN TAM YETKİ!

Başkan Dursun Özbek, ikiliye tam yetki verdi.

GALATASARAY'DAN BÜYÜK BÜTÇE

Sarı-Kırmızılılar yaz transfer döneminde bu seviyede 1 veya 2 oyuncuya ciddi bir bütçe ayırmış durumda.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör