Yeni "Sacha Boey" için Galatasaray'dan hamle! Assignon'a 8 milyon euroluk teklif

Temmuz 2021'den bu yana Rennes'in A takımında oynayan Fransız sağ bek, toplam 64 müsabakaya çıktı ve 3 gol, 6 asistle oynadı.

23 yaşındaki futbolcu bu sezon ise 20 maçta 2 kez fileleri havalandırırken, 2 defa da gol pası verdi.

Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Lorenz Assignon'un Rennes ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.