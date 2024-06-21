21 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Yeni "Sacha Boey" için Galatasaray'dan hamle! Assignon'a 8 milyon euroluk teklif

ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 13:25 Güncelleme: 21.06.2024 13:36
ABONE OL
Yeni Sacha Boey için Galatasaray’dan hamle! Assignon’a 8 milyon euroluk teklif

Galatasaray'ın sağ bek transferinde sıcak günler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar bir süredir gündemde olan genç yıldız adayı Assignon için kulübüne 8 milyon euroluk teklifte bulundu.

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmalarım devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu noktada bir süredir gündemde olan sağ bek transferi için Rennes'te forma giyen Assignon için teklifte bulundu.

Galatasaray'ın yıldız oyuncu için Fransız ekibine 8 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Rennes'in bu transferdeki bonservis beklentisi 11 milyon Euro.

LORENZ ASSIGNON KİMDİR?

2000 yılında Fransa'nın Grasse şehrinde doğan Lorenz Assignon, futbola Rennes'in altyapısında başladı. 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında Bastia'da kiralık olarak forma giyen Assignon, 13 maç mücadele ettiği takıma 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Temmuz 2021'den bu yana Rennes'in A takımında oynayan Fransız sağ bek, toplam 64 müsabakaya çıktı ve 3 gol, 6 asistle oynadı.

23 yaşındaki futbolcu bu sezon ise 20 maçta 2 kez fileleri havalandırırken, 2 defa da gol pası verdi.

Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Lorenz Assignon'un Rennes ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör