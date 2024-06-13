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Galatasaraylı Halil Dervişoğlu'na Süper Lig'den sürpriz talip

Giriş: 13.06.2024 13:28 Güncelleme: 13.06.2024 13:29
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Galatasaraylı Halil Dervişoğlu’na Süper Lig’den sürpriz talip

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek istiyor. Dervişoğlu geçtiğimiz sezonu Hatayspor'da kiralık olarak tamamlamıştı. İşte detaylar...

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