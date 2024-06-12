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Galatasaray'ın programı belli oldu! Ne zaman top başı yapacak?

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 12.06.2024 14:37
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Galatasaray’ın programı belli oldu! Ne zaman top başı yapacak?

Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 3 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak.

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