Fenerbahçe’nin yıldızı Galatasaray’a gidiyor! Yıldız isim için görüşmeler tam gaz! Teklif yapıldı...

TEKLİF HAZIRLANACAK

Umut Nayir ile bir görüşme yapmayı planlayan Galatasaray yönetimi, golcü oyuncunun yedek kalmayı sorun etmemesi halinde teklif hazırlayacak.

Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Pendikspor'da 23 Süper Lig maçında forma giydi. Bu müsabakalarda 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.