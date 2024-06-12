Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray'a gidiyor! Yıldız isim için görüşmeler tam gaz! Teklif yapıldı...
Süper Lig'de üst üste 2 sezon şampiyon olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanırken Cimbom Fenerbahçe'nin yıldız ismini gündeme aldı. Sarı kırmızılılar ezeli rakibinden yapacağı transferle kadroda derinlik sağlamak istiyor. İşte detaylar...
Yaz transfer dönemi çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. Teknik direktör Okan Buruk'un istediği mevkilere takviye planlayan sarı-kırmızılılarda eksik bölgeler belirlendi.
Önümüzdeki sezon hücumda sıkıntı yaşamamak isteyen Aslan, bu bölgede de alternatifler yaratacak. Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye alternatif arayışlarında olan yönetim, golcü adaylarını belirledi.
Avrupa ve Süper Lig için geniş bir kadro kurmayı amaçlayan kurmaylar, ezeli rakibi Fenerbahçe'den transfer yapmaya hazırlanıyor.
UMUT NAYİR LİSTEDE!
Yeni Asır'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Umut Nayir'i gözüne kestirdi. Transferin gerçekleşmesi için Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcuyu serbest bırakması beklenecek.
TEKLİF HAZIRLANACAK
Umut Nayir ile bir görüşme yapmayı planlayan Galatasaray yönetimi, golcü oyuncunun yedek kalmayı sorun etmemesi halinde teklif hazırlayacak.
Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Pendikspor'da 23 Süper Lig maçında forma giydi. Bu müsabakalarda 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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