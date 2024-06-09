Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a peş peşe salvolar: Haddini bilsin! Kendisi destede yok
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik söylediği sözlere yanıt veren Özbek, "Ali Koç'un sağda solda salladığı noktalara benzemez bu durum haddini bilsin." dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ve Aziz Yıldırım'a yanıt veren Özbek, "Ali Koç'un sağda solda salladığı noktalara benzemez bu durum haddini bilsin." ifadelerini kullandı. Aziz Yıldırım'ın kendisi için sarf ettiği sözlere yönelik olarak ise "Kendisi destede yok." dedi.
İşte Dursun Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar
"NASIL BİR KONGRE OLDUĞUNU GÖRDÜK"
Kongrelerini izledik! Küfür, kafir, saldırma... Nasıl bir kongre olduğunu gördük! İki başkan adayı var, biri terk ediyor, öteki tek başına konuşuyor. Bunu Türk kamuoyu yorumlamalı!
"ZENGİN YALI ÇOCUĞUNUN SÖYLEDİKLERİ..."
Dünkü kongrede küfür kafir, nasıl saldırdıklarını gördünüz. Biz de kongre yaptık, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Biri terk ediyor, biri kendi kendine konuşuyor. Dün bir televizyon programı oldu. Sporla ilgisi olmayan tartışmalar. Türk sporuna hiç fayda sağlamayan bir toplantı oldu. Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti. Çok dikkat etsin Galatasaray başkanının ismini ağzına alırken.
"AZİZ BEY DESTEDE YOK!"
Aziz Bey ikili, mikili bir şey söyledi ama kendisi destede yok!
"AYARLARINI BOZDUK"
İki tane başarısız başkan konuştu. Bu tavırlarla zaten başarılı olamazlar, mümkün değil. Galatasaray'ın başarılarını yaşamaya devam edecekler. Galatasaray'ın başarı silsilesi, ayarlarını bozdu.
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