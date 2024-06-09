Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Aziz Yıldırım’a peş peşe salvolar: Haddini bilsin! Kendisi destede yok

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ve Aziz Yıldırım'a yanıt veren Özbek, "Ali Koç'un sağda solda salladığı noktalara benzemez bu durum haddini bilsin." ifadelerini kullandı. Aziz Yıldırım'ın kendisi için sarf ettiği sözlere yönelik olarak ise "Kendisi destede yok." dedi.

İşte Dursun Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar

"NASIL BİR KONGRE OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Kongrelerini izledik! Küfür, kafir, saldırma... Nasıl bir kongre olduğunu gördük! İki başkan adayı var, biri terk ediyor, öteki tek başına konuşuyor. Bunu Türk kamuoyu yorumlamalı!