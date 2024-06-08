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Hakim Ziyech sürprizi! Galatasaray'da yol ayrımı hazırlığı...

Giriş Tarihi: 08.06.2024
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Hakim Ziyech sürprizi! Galatasaray’da yol ayrımı hazırlığı...

Şampiyon Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken takımda olması beklenen Hakim Ziyech için sürpriz bir karar verilebilir. İşte detaylar...

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