Galatasaray’dan Rafa Silva’ya 10 milyon euro! Mertens’in yerine yeni yıldız...





GALATASARAY'DAN 10 MİLYON EURO

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre, Galatasaray Rafa Silva'ya iki yıl için 7 milyon euro'luk teklifte bulunduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların ayrıca 31 yaşındaki futbolcuya 3 milyon euro imza parası önerdiği ifade edildi.