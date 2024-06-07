Okan Buruk’tan Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz açıklaması! Takımda kalacaklar mı? | Transferler hakkında çarpıcı sözler





"KUTLAMALARDA ABARTTIĞIMIZ YERLER OLDU"



Şampiyonluk kutlamaları sırasında eleştirildiği görüntülere ilişkin de açıklama yapan Okan Buruk, "Şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kutlamalarda abarttığımız yerler oldu. Bu konuda rahatsız olduğum, mutsuz olduğum yerler oldu. Okan Buruk olarak yıllarca insanların gözünde bir imajım var. Bunun etkilenmesinden dolayı üzüldüm. Özür dilemek istiyorum. Kutlamalar bazen o coşkuyla abartılabiliyor. Kimseyi hedef göstermesek de bazen yanlışlıklar olabiliyor. Kulüp başkanları ve futbolcularda da oluyor. Birçok şeyde görüyoruz. Bu konuda rahatsız olduğumu söylemek istiyorum. Bizler örnek insanlarız. Örnek olmaya devam etmeliyiz. Türk futboluna doğru bir şekilde hizmet etmeliyiz. Türk futboluna yakışır kişiler olmalıyız. Altını çizmek istedim" dedi.