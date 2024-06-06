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İlkay Gündoğan'dan dikkat çeken Galatasaray açıklaması

Giriş Tarihi: 06.06.2024
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İlkay Gündoğan’dan dikkat çeken Galatasaray açıklaması

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, rekorları alt üst ederek zafere ulaşmıştı. Buna müteakip gelecek sezon için çalışmalarına hız veren Cimbom dünya yıldızı İlkay Gündoğan'ı radara almıştı. Gündoğan, Almanya'da yaptığı bir röportajda Galatasaray hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Okan Buruk yönetiminde son iki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezona da iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

DEVLER LİGİ KADROSU!

Cimbom Devler Ligi klasında kadro kurmaya devam edecek. Bu doğrultuda kesenin ağzı açılacak.

Sergio Oliveira ve Tanguy Ndombele ile yollarını ayırma kararı alan ve 8 numara arayan Galatasaray'ın hedefinde İlkay Gündoğan yer alıyor.

KAAN AYHAN'I ARADI

Galatasaray'ın ilgisinin farkında olan İlkay Gündoğan'dan da heyecanlandıran bir hamle geldi.

İlkay, kendisi gibi Gelsenkirchen doğumlu ve Schalke altyapılı yakın arkadaşı Kaan Ayhan'dan bilgiler almaya başlamıştı.

İLKAY'DAN FLAŞ GALATASARAY AÇIKLAMASI!

Alman milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı: Annem hariç tüm aile Galatasaray taraftarıydı. Annem Fenerbahçe taraftarıydı ve bu nedenle evde zor zamanlar geçirdi. Galatasaray nevresimlerim de vardı.

"BENİM İÇİN İDOLLERDİ"

Çocukluğunda daha çok Hamit ve Halil Altıntop kardeşleri idol olarak gördüğünü aktaran tecrübeli futbolcu, "Onlar da benim gibi Gelsenkirchen'den geliyordu ve Türk ebeveynleri vardı. Bana benziyorlardı ve Bundesliga'da çok başarılıydılar." şeklinde konuştu.

İlkay Gündoğan, hiç Alman Milli Takımı'na ait olmadığı hissini duyup duymadığına ilişkin soruya, "Oyunuma yönelik eleştirileri, bazı insanların beni orada istemediği şeklinde algıladığım anlar oldu. Bu özellikle acı vericiydi. Ancak bir noktada durumun her zaman böyle olmadığını, sadece zaman zaman kötü bir oyun oynadığımı da fark ettim." cevabını verdi.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI BOMBA ETKİSİ YARATTI

Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki hedeflerinden birisi olan İlkay Gündoğan'ın açıklamaları Galatasaraya'a transferine yönelik merak konusu oldu.

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