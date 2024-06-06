İlkay Gündoğan’dan dikkat çeken Galatasaray açıklaması

"BENİM İÇİN İDOLLERDİ"

Çocukluğunda daha çok Hamit ve Halil Altıntop kardeşleri idol olarak gördüğünü aktaran tecrübeli futbolcu, "Onlar da benim gibi Gelsenkirchen'den geliyordu ve Türk ebeveynleri vardı. Bana benziyorlardı ve Bundesliga'da çok başarılıydılar." şeklinde konuştu.