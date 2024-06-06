Mario Lemina Türkiye’ye dönüyor! Resmi temas öncesi mesaj gönderdi: Siz kulübü ikna edin ben gelirim

4 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!

Galatasaray'ın 30 yaşındaki orta saha için İngiliz temsilcisine 4 milyon euroluk bir teklif yapması bekleniyor.



Bu sezon Wolverhampton'da 39 maçta forma giyen Mario Lemina 5 gol kaydetti ve 1 asist yaptı. 2019-20 sezonunda Galatasaray'da oynayan Lemina, 28 maçta oynamış ve bir gol atmayı başarmıştı.