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Mario Lemina Türkiye'ye dönüyor! Resmi temas öncesi mesaj gönderdi: Siz kulübü ikna edin ben gelirim

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
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Mario Lemina Türkiye’ye dönüyor! Resmi temas öncesi mesaj gönderdi: Siz kulübü ikna edin ben gelirim

Son iki sezonun şampiyonu olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlanırken sarı kırmızılılar orta saha için harekete geçti. Cimbom eski oyuncusu Lemina için harekete geçerken, Lemina Cimbom'a sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer operasyonu için harekete geçildi. 3 kulvarda yarışacak sarı-kırmızılılarda geniş ve güçlü bir kadro kurulması hedefleniyor.

ORTA SAHAYA NOKTA ATIŞI

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, listedeki yıldızlarla görüşmelerde bulunuyor. Eksik bölgeleri belirleyen kurmaylar, orta saha bölgesine nokta atışı bir takviye planlıyor.

LEMINA GÜNDEME GELDİ!

Torreira'nın yanına kaliteli bir isim transfer etmek isteyen Galatasaray, eski yıldızı Mario Lemina'yı gündemine aldı. Ocak 2023'te Nice'den Wolverhampton'a transfer olan Gabonlu oyuncu için kısa süre içinde resmi temas kurulacak.

"KULÜPLE ANLAŞIN BEN GELİRİM"

Wolves'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Lemina'nın yeniden Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı ve kendisine gelen teklife "kulüple anlaşın ben gelirim" yanıtını verdiği öğrenildi.

4 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!

Galatasaray'ın 30 yaşındaki orta saha için İngiliz temsilcisine 4 milyon euroluk bir teklif yapması bekleniyor.

Bu sezon Wolverhampton'da 39 maçta forma giyen Mario Lemina 5 gol kaydetti ve 1 asist yaptı. 2019-20 sezonunda Galatasaray'da oynayan Lemina, 28 maçta oynamış ve bir gol atmayı başarmıştı.

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