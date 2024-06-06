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Galatasaray'dan Okan Buruk açıklaması! Şampiyon hocayla yeni sözleşme imzalanıyor...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
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Galatasaray’dan Okan Buruk açıklaması! Şampiyon hocayla yeni sözleşme imzalanıyor...

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 2 sezondur takımını şampiyonluğa ulaştıran Okan Buruk'la 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacağını duyurdu. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada imza töreninin yarın (7 Haziran 2024) saat 11.00'de yapılacağı bildirildi.

Galatasaray yeni sözleşme imzalayacağı teknik direktör Okan Buruk için yarın saat 11:00'de imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
"Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecektir."

2 ŞAMPİYONLUK VE SAYISIZ REKOR
Galatasaray'ın başında 2 sezon geçiren Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibi üst üste iki sezon şampiyon yaptı. Bu süreçte ilk sezonunda 14 maç üst üste kazanarak rekor kıran başarılı teknik adam, geçtiğimiz sezon ise 17 maç üst üste kazanarak kendisine ait rekoru bir kez daha kırdı.

İç sahada 21 maç üst üste kazanarak bu alanda da rekor kıran Okan Buruk, Galatasaray'ı bu sezon 102 puanla şampiyonluğa taşıyarak Süper Lig tarihinde bir sezonda ulaşılan en yüksek puan rekorunu da ele geçirdi.

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