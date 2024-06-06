Galatasaray'dan Okan Buruk açıklaması! Şampiyon hocayla yeni sözleşme imzalanıyor...
Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 2 sezondur takımını şampiyonluğa ulaştıran Okan Buruk'la 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacağını duyurdu. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada imza töreninin yarın (7 Haziran 2024) saat 11.00'de yapılacağı bildirildi.
Galatasaray yeni sözleşme imzalayacağı teknik direktör Okan Buruk için yarın saat 11:00'de imza töreni düzenleneceğini açıkladı.
Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
"Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecektir."
2 ŞAMPİYONLUK VE SAYISIZ REKOR
Galatasaray'ın başında 2 sezon geçiren Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibi üst üste iki sezon şampiyon yaptı. Bu süreçte ilk sezonunda 14 maç üst üste kazanarak rekor kıran başarılı teknik adam, geçtiğimiz sezon ise 17 maç üst üste kazanarak kendisine ait rekoru bir kez daha kırdı.
İç sahada 21 maç üst üste kazanarak bu alanda da rekor kıran Okan Buruk, Galatasaray'ı bu sezon 102 puanla şampiyonluğa taşıyarak Süper Lig tarihinde bir sezonda ulaşılan en yüksek puan rekorunu da ele geçirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri netleşti! TSK hepsini ezdi geçti
- Salça yerken iki kere düşünün! Eğer bunu görürseniz direkt çöpe atın
- Memura bayramda maaş takvimi 2024 | Memur maaşları ne zaman yatacak? Öğretmen, polis, hemşire, vaiz...
- Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte tarihi...
- Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 2024 | 6 7 9 10 12 15 Haziran Evde Bakım Maaşı yattı mı, bayramdan önce yatacak mı?
- Vakıfbank sınav sonuç sorgulama 2024 | Vakıfbank sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Memur, Kontrolör yardımcısı...
- Emekliye maaş arttıran piyango vurdu! 8 madde altın tepside sunuldu: SGK girişi 1999 sonrası ve 2008 öncesine...
- Zeka Oyunu: Gizli 5'i 2'lerin Arasında Bulabilir misiniz?
- Milyarder olmak onların kaderi: Bu burçların üzerine yağmur gibi para yağacak!
- Sallanan Çamaşır Makinesi Sorununa Son! Bu Pratik Çözümü Deneyin!
- Hatay'da korkutan deprem! 05 Haziran az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD-KANDİLLİ son dakika
- A 0 AB B Rh kan grubu olanlar dikkat! Ona sahip olanların zekası fişek gibi