Galatasaray’dan Okan Buruk açıklaması! Şampiyon hocayla yeni sözleşme imzalanıyor...

2 ŞAMPİYONLUK VE SAYISIZ REKOR

Galatasaray'ın başında 2 sezon geçiren Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibi üst üste iki sezon şampiyon yaptı. Bu süreçte ilk sezonunda 14 maç üst üste kazanarak rekor kıran başarılı teknik adam, geçtiğimiz sezon ise 17 maç üst üste kazanarak kendisine ait rekoru bir kez daha kırdı.

İç sahada 21 maç üst üste kazanarak bu alanda da rekor kıran Okan Buruk, Galatasaray'ı bu sezon 102 puanla şampiyonluğa taşıyarak Süper Lig tarihinde bir sezonda ulaşılan en yüksek puan rekorunu da ele geçirdi.