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Galatasaray'da '10 numara' transfer! Okan Buruk'un listesinde ilk sırada

Giriş Tarihi: 05.06.2024
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Galatasaray’da ’10 numara’ transfer! Okan Buruk’un listesinde ilk sırada

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray 10 numara bölgesinde Mertens'in yerine bölgesinin yıldız isimlerinden bir oyuncuyla temasa geçti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar dünya yıldızlarını kadrosuna katacak.

10 NUMARAYA DÜNYA YILDIZI

Galatasararay, yeni sezon için dünya yıldızı olan Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.

OKAN BURUK'UN LİSTESİNDE İLK SIRADA!

Okan Buruk'un 10 numara transfer listesinde Dybala ilk ikide yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon da yakından ilgilendiği Paulo Dybala'yı kadrosuna katarak Dries Mertens'in ilerleyen yaşı sebebiyle 10 numara bölgesinde oluşabilecek zaafı kapatmak istiyor.

2025'te sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro. Yıldız oyuncunun Roma ile olan sözleşmesinde "İtalya dışı takımlara 12 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi bulunuyor.

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