Galatasaray’da ’10 numara’ transfer! Okan Buruk’un listesinde ilk sırada

2025'te sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro. Yıldız oyuncunun Roma ile olan sözleşmesinde "İtalya dışı takımlara 12 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi bulunuyor.

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