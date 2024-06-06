Galatasaray'a yeni Sacha Boey! O da Fransız! Lyon ile görüşmelere başlandı...
Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray sezonun tamamlanmasının ardından transfer çalışmalarına başlarken Sacha Boey'in yerine genç bir yetenek için düğmeye basıldı. Sarı kırmızılılar Lyon'un genç sağ beki için transfer görüşmelerine başladı. İşte detaylar...
Galatasaray gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Cimbom sağ bek mevkisine Sacha Boey profilinde bir oyuncu takviye etmeyi planlıyor.
LİSTE BAŞI KUMBEDİ
Bu doğrultuda arayışlara başlayan Cimbom, bir süre önce Fransız ekibi Lyon'dan Sael Kumbedi'yi listesine adlı.
OKAN BURUK ÇOK BEĞENDİ
Sarı-Kırmızılı ekibin scoutlarının bir süredir takip ettiği 19 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'a sunuldu. Buruk'un futbolcuyu beğendiği ve transferine onay verdiği öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ 2027 YILINA KADAR
Cimbom'un, sağ bek, sağ açık ve sol bekte oynayabilen futbolcu için temaslarını sıklaştıracağı gelen haberler arasında. 9 milyon Euro güncel değer biçilen Kumbedi'nin Lyon ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.
Le Havre altyapısından yetişen genç futbolcunun profesyonel kariyerinde şu ana kadar oynadığı 74 maçta, 1 golü ve 6 asisti bulunuyor.
Sael Kumbedi, bu sezon Lyon formasıyla 22 maça çıktı ve takımına 3 asist katkısı sağlamayı başardı.
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