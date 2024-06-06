Galatasaray’a yeni Sacha Boey! O da Fransız! Lyon ile görüşmelere başlandı...

SÖZLEŞMESİ 2027 YILINA KADAR

Cimbom'un, sağ bek, sağ açık ve sol bekte oynayabilen futbolcu için temaslarını sıklaştıracağı gelen haberler arasında. 9 milyon Euro güncel değer biçilen Kumbedi'nin Lyon ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

Le Havre altyapısından yetişen genç futbolcunun profesyonel kariyerinde şu ana kadar oynadığı 74 maçta, 1 golü ve 6 asisti bulunuyor.

Sael Kumbedi, bu sezon Lyon formasıyla 22 maça çıktı ve takımına 3 asist katkısı sağlamayı başardı.