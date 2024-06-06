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Galatasaray'da yerli transfer hamlesi! Oğuz Aydın ve Yusuf Sarı hamlesi...

Giriş Tarihi: 06.06.2024
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Galatasaray’da yerli transfer hamlesi! Oğuz Aydın ve Yusuf Sarı hamlesi...

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da yerli transferi için gaza basılırken listenin başında Oğuz Aydın ve Yusuf Sarı bulunuyor. Oğuz Aydın'ın yüksek maliyeti nedeniyle Cimbom'un Yusuf Sarı transferine öncelik vereceği iddia edilirken, kulüplerle görüşme sürüyor.

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