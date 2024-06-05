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Okan Buruk için resmi açıklama bekleniyor! Cimbom sözleşmeyi uzatacak...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024
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Okan Buruk için resmi açıklama bekleniyor! Cimbom sözleşmeyi uzatacak...

Süper Lig'de 2 sezon üst üste şampiyon olmayı başaran Galatasaray teknik direktörü olan Okan Buruk ile yeniden sözleşme imzalanacak. Buruk'un imza töreninin kısa süre içinde yapılması bekleniyor. İşte detaylar...

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