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Galatasaray'dan Erden Timur'a teşekkür mesajı!

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Galatasaray’dan Erden Timur’a teşekkür mesajı!

Galatasaray, görevden ayrılan Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a emekleri için teşekkür etti.

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