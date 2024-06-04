Mauro Icardi Galatasaray’dan ayrılacak mı? Erden Timur’dan açıklama geldi: Ayrılacağını düşünmüyorum

"ÖNEMLİ BİR TEKLİF GELİRSE..."

İstifa kararını açıklamak için basın toplantısı düzenleyen Erden Timur Icardi'nin ayrılık ihtimaline karşı yaptığı açıklamada "Icardi özel bir insan. Ben onunla duygularımı konuşmadım. Ama o anlar. Samimi biri. Ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama önemli rakamlı bir teklif gelirse bilemem." dedi.