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Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? Erden Timur'dan açıklama geldi: Ayrılacağını düşünmüyorum

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
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Mauro Icardi Galatasaray’dan ayrılacak mı? Erden Timur’dan açıklama geldi: Ayrılacağını düşünmüyorum

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur istifa ederken sarı kırmızılılarda Mauro Icardi depremi yaşanıyor. İtalyan basınında Icardi'nin, Timur'un ayrılık kararı sonrası ayrılığı oldukça güçlü şekilde düşündüğü iddia edildi. Erden Timur ayrılık kararını açıklamasının ardından "Icardi'nin ayrılacağını düşünmüyorum ama önemli rakamlı bir teklif gelirse bilemem" dedi. İşte detaylar...

Galatasaray'da takımın yıldız oyuncusu Mauro Icardi için sürpriz bir gelişme yaşandı.

ICARDI AYRILABİLİR

İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un görevinden ayrılacak olması sebebiyle Mauro Icardi'nin ayrılığı oldukça güçlü bir ihtimal haline geldi.

PROJESİNE İNANMIŞTI...

Haberde; Icardi'nin Erden Timur'un projesine inandığı için Galatasaray'a transfer olduğu belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN TEKLİFLERİNİ TİMUR İÇİN REDDETTİ

Öte yandan geçtiğimiz sezon başında Suudi Arabistan'dan astronomik maaş teklifleri alan Mauro Icardi'nin, Erden Timur'a Galatasaray'ı 2 yıl üst üste şampiyon yapma sözü verdiği için bu teklifleri reddettiği kaydedildi.

GOL KRALI OLDU

Galatasaray formasıyla son 2 sezonda çıktığı 73 maçta 55 gol atan 30 yaşındaki Mauro Icardi, 20 de asist katkısı yaptı. Icardi, Galatasaray formasıyla 2 şampiyonluk yaşarken geride kalan sezonu da gol kralı olarak tamamladı.

"ÖNEMLİ BİR TEKLİF GELİRSE..."

İstifa kararını açıklamak için basın toplantısı düzenleyen Erden Timur Icardi'nin ayrılık ihtimaline karşı yaptığı açıklamada "Icardi özel bir insan. Ben onunla duygularımı konuşmadım. Ama o anlar. Samimi biri. Ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama önemli rakamlı bir teklif gelirse bilemem." dedi.

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