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Galatasaray'da Rafa Silva sesleri! Yıldız oyuncuya 3 yıllık teklif...

Giriş Tarihi: 03.06.2024 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
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Galatasaray’da Rafa Silva sesleri! Yıldız oyuncuya 3 yıllık teklif...

Galatasaray, Benfica'daki sözleşmesi sona eren ve ayrılık kararı alan Rafa Silva'ya 3 yıllık bir teklif yaptı. Yıldız oyuncuyu Katar ve Suudi Arabistan'dan da isteyen kulüpler bulunuyor. İşte detaylar...

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