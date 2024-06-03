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Galatasaray'dan Erencan için harekete geçti

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
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Galatasaray’dan Erencan için harekete geçti

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, eski oyuncusu Erencan Yardımcı için Eyüpspor'la görüşmelere başladı. Cimbom 2021'de 5 milyon liraya Eyüpspor'a sattığı yıldızı Avrupa listesinde altyapıdan yetişen oyuncu kuralı nedeniyle geri istiyor. İşte detaylar...

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