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Galatasaray'da Zaha krizi! Okan Buruk'a sitem dolu sözler...

Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Galatasaray’da Zaha krizi! Okan Buruk’a sitem dolu sözler...

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon kupayı müzesine getiren sarı-kırmızılı ekipte Wilfred Zaha krizi baş gösterdi. Sezonun büyük bir bölümünde yedek kulübesinde oturan Zaha'nın bir taraftarın mesajına verdiği yanıt gündeme bomba gibi düştü. İşte Zaha'ın Okan Buruk'u hedef alan o sözleri...

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk geçtiğimiz yaz transfer dönemine oldukça hareketli girmişti.

Bu yıldızlar arasında Davinson Sanchez, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech gibi futbolcular yer aldı.

SEZONUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YEDEK KALDILAR!

Ndombele, Zaha ve Ziyech, sezonun büyük bir bölümünde yedek kalırken bu isimlerin Galatasaray'a maliyeti de ağır oldu.

ZAHA GİDECEK Mİ?

Yeni sezon hazırlıkları sürerken özellikle Wilfried Zaha'nın Galatasaray'daki geleceği merak konusu oldu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİFLER AVR

Tecrübeli futbolcu için Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan teklifler olduğu söyleniyor.

ZAHA'DAN OKAN BURUK'A SİTEM!

Sezonun büyük bir bölümünde Galatasaray'da istediği performansı sergilemeyen ve yedek kulübesinde fırsat bekleyen Wilfred Zaha, bir taraftarın 'kendine takım bul' sözlerine karşılık teknik direktör Okan Buruk'a göndermeli bir cevap verdi.

"GOL ATIP YEDEK KALDIĞIM GERÇEĞİNE BAKALIM..."

"Yeni bir ligde ve yeni bir ülkede geçirdiğim 4 aylık sakatlığın ardından forma girdiğim ve gol atmaya başladığım ocak ayından itibaren garip bir şekilde yedek kaldığım gerçeğine bir bakalım mı? Yeterince uzun yazdığımı düşünüyorum."

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