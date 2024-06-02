Galatasaray'da Zaha krizi! Okan Buruk'a sitem dolu sözler...
Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon kupayı müzesine getiren sarı-kırmızılı ekipte Wilfred Zaha krizi baş gösterdi. Sezonun büyük bir bölümünde yedek kulübesinde oturan Zaha'nın bir taraftarın mesajına verdiği yanıt gündeme bomba gibi düştü. İşte Zaha'ın Okan Buruk'u hedef alan o sözleri...
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk geçtiğimiz yaz transfer dönemine oldukça hareketli girmişti.
Bu yıldızlar arasında Davinson Sanchez, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech gibi futbolcular yer aldı.
ZAHA GİDECEK Mİ?
Yeni sezon hazırlıkları sürerken özellikle Wilfried Zaha'nın Galatasaray'daki geleceği merak konusu oldu.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİFLER AVR
Tecrübeli futbolcu için Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan teklifler olduğu söyleniyor.
ZAHA'DAN OKAN BURUK'A SİTEM!
Sezonun büyük bir bölümünde Galatasaray'da istediği performansı sergilemeyen ve yedek kulübesinde fırsat bekleyen Wilfred Zaha, bir taraftarın 'kendine takım bul' sözlerine karşılık teknik direktör Okan Buruk'a göndermeli bir cevap verdi.
"GOL ATIP YEDEK KALDIĞIM GERÇEĞİNE BAKALIM..."
"Yeni bir ligde ve yeni bir ülkede geçirdiğim 4 aylık sakatlığın ardından forma girdiğim ve gol atmaya başladığım ocak ayından itibaren garip bir şekilde yedek kaldığım gerçeğine bir bakalım mı? Yeterince uzun yazdığımı düşünüyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Beklentiler neler? TÜİK TEFE -TÜFE ile 5 aylık enflasyon farkı....
- Yavuz Sultan Selim'in gizemli sırrı! Tarih bilgileriniz değişecek
- Duşa kabininizdeki Kireç Lekelerine Son! Işıl Işıl Parlayan Bir Duşa kabin İçin İşte Sırrı!
- Ahmet Cemil hangi roman kahramanı?
- LGS'de kaç net kaç puan eder? 82 77 75 70 66 63 net kaç puan getirir? 395 410 440 457 470 puan hesaplama ve yüzdelik dilimleri...
- LGS A-B-C-D-E SORU Cevap Kitapçığı 2024 | meb.gov.tr LGS cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Ege Denizi'nde deprem! 2 Haziran Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son dakika
- 49 50 51 52 yaşa mest edecek haber geldi: 3650 4557 5265 gün primi olana erken emeklilik kapısı açıldı
- İkinci oturum kaçta başlayıp, bitecek? LGS 2. oturumda hangi konular sorulacak? Lise sınavı ikinci oturumu başladı mı?
- LGS Taban-Tavan Puanları 2024: MEB LGS başarı sıralaması belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, İmam Hatip Liseleri
- LGS sonrası moral mesajları 2024 | Liseye Geçiş Sınav'ında çocuğa, kardeşe, yeğene motivasyon ve iyi dilek mesajları...
- 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Liseye Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman başlıyor?