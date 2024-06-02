Galatasaray’da Zaha krizi! Okan Buruk’a sitem dolu sözler...

"GOL ATIP YEDEK KALDIĞIM GERÇEĞİNE BAKALIM..."

"Yeni bir ligde ve yeni bir ülkede geçirdiğim 4 aylık sakatlığın ardından forma girdiğim ve gol atmaya başladığım ocak ayından itibaren garip bir şekilde yedek kaldığım gerçeğine bir bakalım mı? Yeterince uzun yazdığımı düşünüyorum."