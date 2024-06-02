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İşte Okan Buruk'un yeni maaşı! Galatasaray'da 2 yıllık yeni sözleşme...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
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İşte Okan Buruk’un yeni maaşı! Galatasaray’da 2 yıllık yeni sözleşme...

Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan teknik direktör Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu. Sarı kırmızılı yönetim 2 sezondur şampiyonluk yaşayan Buruk'a yıllık 60 milyon TL teklif etti.

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