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Galatasaray'dan Emerson Royal hamlesi! Sağ beke yeni çözüm...

Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Galatasaray’dan Emerson Royal hamlesi! Sağ beke yeni çözüm...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Tottenham'da forma giyen Emerson Royal'i gündemine aldı. 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Tottenham ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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