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Dursun Özbek'ten Jose Mourinho açıklaması!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 31.05.2024
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Dursun Özbek’ten Jose Mourinho açıklaması!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların bayrağını Şampiyonlar Anıtı'nda göndere çekti. Öte yandan Özbek Fenerbahçe'nin resmen açıklamaya hazırlandığı dünyaca ünlü Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho hakkında konuştu. Özbek, "Rakiplerimiz, Galatasaray'ın yükselişini durdurmanın mümkün olmadığını görünce, faaliyetlerine ağırlık verdi." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların bayrağını Şampiyonlar Anıtı'nda göndere çekti.

Büyükçekmece'de bulunan ve her yıl şampiyon olan takımın bayrağının dalgalandığı Şampiyonlar Anıtı'na Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ile birlikte gelen Özbek'i Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün karşıladı.

Tören sırasında açıklamalarda bulunan Özbek, çok zorlu ve çekişmeli bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla beraber yorulduk. Ama Büyükçekmece'ye geldim, sizler bana sevgi gösterisinde bulundunuz, bütün sezonun yorgunluğu gitti." ifadelerini kullandı.

2024-2025 sezonunun çok zorlu geçeceğinin de altını çizen Özbek, şunları söyledi:

"Rakiplerimiz, Galatasaray'ın yükselişini durdurmanın mümkün olmadığını görünce, faaliyetlerine ağırlık verdi. Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını inşallah burada tekrar beraber kutlayacağız. Anamızın ak sütü gibi helal bir kupa kazandık. Kimse bu kupaya bir laf edemez. Galatasaraylılara armağan olsun. İnşallah önümüzdeki sene 5. yıldızı takacağız. Burada formalı arkadaşlarım var. 4 yıldızlı formaları dolaba kaldırın, 5 yıldızlı formalar geliyor, ondan alın."

Açıklamaların ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray bayrağını göndere çekti.

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