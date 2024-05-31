Dursun Özbek’ten Jose Mourinho açıklaması!

2024-2025 sezonunun çok zorlu geçeceğinin de altını çizen Özbek, şunları söyledi:

"Rakiplerimiz, Galatasaray'ın yükselişini durdurmanın mümkün olmadığını görünce, faaliyetlerine ağırlık verdi. Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını inşallah burada tekrar beraber kutlayacağız. Anamızın ak sütü gibi helal bir kupa kazandık. Kimse bu kupaya bir laf edemez. Galatasaraylılara armağan olsun. İnşallah önümüzdeki sene 5. yıldızı takacağız. Burada formalı arkadaşlarım var. 4 yıldızlı formaları dolaba kaldırın, 5 yıldızlı formalar geliyor, ondan alın."

Açıklamaların ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray bayrağını göndere çekti.