Galatasaray aradığı forveti Hollanda'da buldu! Ali Sami Yen'de sirtaki zamanı! Sezona damga vuran yıldız Icardi'nin yedeği olacak...
Bu sezon puan rekoru kırarak ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlı başladı. Cimbom, bu sezon Icardi'nin yedeği olan Vinicius'tan beklediği katkıyı bulamazken aradığı forveti Hollanda Ligi'nde buldu. İşte detaylar...
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Avrupa için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da çalışmalara başlandı.
FORVETE BOMBA İSİM!
Özellikle Icardi'nin yokluğunda forvet rotasyonunda büyük sıkıntı yaşayan Cimbom, Carlos Vinicius'tan beklediği katkıyı alamadı. Yönetim bu konuda gelecek sezon hata yapmak istemezken, forvet için bomba bir isim gündeme geldi.
ICARDI'YI YEDEKLEYECEK
Bu sezon Hollanda Ligi'nde AZ Alkmaar'ın sezona damga vuran forveti Vangelis Pavlidis'i isteyen Cimbom bu isimle Icardi'yi yedeklemeyi planlıyor.
PAVLIDIS'İN KARNESİ
Piyasa değeri 25 milyon euro olan 25 yaşındaki Pavlidis, bu sezon adeta alev aldı. Yunan santrfor, AZ Almaar formasıyla sahaya çıktığı 46 maçta 33 gol ve 6 asistlik performansa imza attı. Yıldız ismin kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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