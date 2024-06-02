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Galatasaray'da Erden Timur ayrılığa hazırlanıyor: Basın toplantısı düzenleyecek iddiası...

Giriş Tarihi: 02.06.2024 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
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Galatasaray’da Erden Timur ayrılığa hazırlanıyor: Basın toplantısı düzenleyecek iddiası...

Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkan Vekili olarak görev yapan Erden Timur'un hafta içinde yapacağı basın toplantısıyla görevinden ayrılma kararı aldığını açıklayacağı iddia edildi. İşte detaylar...

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