Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray’ı Instagram’dan takibe aldı! Torreira’ya yeni partner geliyor...





ERDEN TİMUR AÇIKLAMIŞTI



Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, ö dönem Amrabat için yaptığı açıklamada "Amrabat'la büyük ölçüde anlaşmıştık. Kendisiyle de kulübüyle de bir noktaya gelebilecek düzeydeydik. Harcama limitinin açılmasını bekliyorduk. Çarşamba akşamı Manchester United devreye girdi." sözlerini sarf etmişti.



Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 30 resmi maça çıkan Amrabat, bu maçlarda skor katkısı yapamadı.

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