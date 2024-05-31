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Galatasaray'da Michy Batshuayi bombası! Sarı kırmızılılar ezeli rakibinden yıldız alıyor...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
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Galatasaray’da Michy Batshuayi bombası! Sarı kırmızılılar ezeli rakibinden yıldız alıyor...

Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri çeken Michy Batshuayi'nin sözleşmesi sona erdi. Yıldız isim için ezeli rakip Galatasaray devreye girerken Okan Buruk'un transfere onay verdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de başarı hedefliyor. Bu yolda kadroyu geniş tutmak adına hem Süper Lig'i tanıyan hem de Avrupa'da önemli tecrübeler yaşamış bir yedek golcü üzerinde duruluyor.

CİMBOM'UN RADARINDA

Beşiktaş'tan sonra geldiği Fenerbahçe'de oldukça başarılı olan, sezonun bitmesiyle de boşa çıkan Belçikalı futbolcu Batshuayi sarı-kırmızılıların radarında.

24 GOL 3 ASİST

'Batsman' lakaplı futbolcu sezonu tüm kulvarlarda sezonu 24 gol-3 asistle tamamladı. Galatasaray yöneticileri, Okan Buruk'un da görüşünü alıp 30 yaşındaki golcüyle temasa geçecek.

OPSİYON DEVREYE GİRMEDİ

Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi biterken opsiyon maddesi yeterli dakikayı alamadığı için devreye girmemişti.

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