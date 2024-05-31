31 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray'da Kazımcan Karataş'a Süper Lig'den talip! Genç yıldız sıcak bakıyor...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
ABONE OL
Galatasaray’da Kazımcan Karataş’a Süper Lig’den talip! Genç yıldız sıcak bakıyor...

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da Kazımcan Karataş'a Göztepe talip oldu. Genç oyuncu da sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği için Göztepe'ye sıcak bakıyor. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör