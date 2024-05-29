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Galatasaray'da Erden Timur depremi! Ayrılık talebini Dursun Özbek'e sunacak...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
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Galatasaray’da Erden Timur depremi! Ayrılık talebini Dursun Özbek’e sunacak...

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, görevlerinden istifa ediyor. Geleceği merak konusu haline gelen ve Dursun Özbek ile devam edip etmeyeceği sabırsızlıkla beklenen Timur ayrılık talebini sunacak.

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