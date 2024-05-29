Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’nun yerine milli yıldız! Cimbom yeni sezon için gaza bastı...

TAKIMDAN AYRILIYOR

Son dönemde Kerem'in verdiği her röportajda sitem etmesi, değerinin yeterince bilinmediğini dile getirmesi dikkat çekiyordu. Aktürkoğlu son olarak şampiyonluk kutlamaları sırasında Barış Manço'nun "Dönence" şarkısıyla podyuma çıkmayı tercih etti.

Kerem'in yakın çevresi de 25 yaşındaki futbolcunun bir süredir küskün olduğunu ve teklifleri kabul etmek istediğini ifade ediyordu.