Galatasaray’da Mertens’in yerine dünya yıldızı! Tüm şartları zorlayacak! Yönetim düğmeye bastı...

12 MİLYON EURO

2025'te sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro. Yıldız oyuncunun Roma ile olan sözleşmesinde "İtalya dışı takımlara 12 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi bulunuyor.

Paulo Dybala bu sezon 39 maça çıkıp bu müsabakalarda 16 gol ve 10 asist yaptı.