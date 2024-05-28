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Galatasaray'da Mertens'in yerine dünya yıldızı! Tüm şartları zorlayacak! Yönetim düğmeye bastı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
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Galatasaray’da Mertens’in yerine dünya yıldızı! Tüm şartları zorlayacak! Yönetim düğmeye bastı...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray 10 numara bölgesinde Mertens'in yerine bölgesinin yıldız isimlerinden biri olan Paulo Dybala'yı getirmek istiyor. Sarı kırmızılı yönetim bu transfer için tüm şartları zorlayacak. İşte detaylar...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden gelecek geliri, yaz döneminde transferlere harcamayı düşünüyor. Bunun için sarı-kırmızılılar dünya yıldızlarını kadrosuna katacak.

10 NUMARAYA DÜNYA YILDIZI

Galatasararay, yeni sezon için dünya yıldızı olan Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.

Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon da yakından ilgilendiği Paulo Dybala'yı kadrosuna katarak Dries Mertens'in ilerleyen yaşı sebebiyle 10 numara bölgesinde oluşabilecek zaafı kapatmak istiyor.

12 MİLYON EURO

2025'te sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro. Yıldız oyuncunun Roma ile olan sözleşmesinde "İtalya dışı takımlara 12 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi bulunuyor.

Paulo Dybala bu sezon 39 maça çıkıp bu müsabakalarda 16 gol ve 10 asist yaptı.

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