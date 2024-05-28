Duble şampiyonluğa duble maaş! Galatasaray’da Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalanıyor! İşte o rakam...

BURUK'TAN SÖZLEŞME SÖZLERİ

Okan Buruk, Konyaspor maçının ardından yeni sözleşme için, "Ben tabii ki Galatasaray'ın bir parçasıyım, Galatasaray benim parçam. Ben buradan başka yerde çalışmayı düşünmedim. Bir şampiyonluk daha hayal ediyorum. Başkanımız, yöneticilerimiz sözleşmeyi yenileyelim dediler hep, ben lig bitsin dedim. Ben Galatasaray'a hizmet etmek için yanan biriyim. Galatasaray teknik direktörlüğü benim ve oğlum için iyi. Oğlumun mutluluğu çok değerli. Köprücük kemiği kırıldı, nazar ondan çıktı. Yeni bir sözleşme, yeni bir sayfa inşallah hepimiz için. Şimdi sevineceğiz, sonra tekrardan yeni sezona hazırlanmaya başlayacağız." demişti.