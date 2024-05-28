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Duble şampiyonluğa duble maaş! Galatasaray'da Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalanıyor! İşte o rakam...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
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Duble şampiyonluğa duble maaş! Galatasaray’da Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalanıyor! İşte o rakam...

Galatasaray'da 2 sezon üst üste şampiyon olmayı başaran teknik direktör Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalanacak. Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, şampiyonluk sonrası Buruk'a teklifini yaparken imzaların kısa sürede atılması bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray'da şampiyonluk sonrası rekor oyla yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'in ilk hamlesi, teknik direktör Okan Buruk'la 2026'ya kadar sözleşme imzalamak olacak.

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARI OKAN BURUK

Altyapısından yetiştiği Galatasaray ile tarihi zaferlere imza atan ve 6 Süper Lig, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası kazanan Okan Buruk, teknik adam olarak da iki şampiyonluğun mimarı oldu.

2 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Bu sezon ücreti 18 milyon TL'den 30 milyon TL'ye çıkartılan tecrübeli hocayla iki yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

ÖZBEK "BURUK İLE DEVAM" DEDİ

Başarılı teknik adamın yeni ücreti 50 milyon TL seviyesine yaklaşacak. Mayıs 2026'ya kadar seçilen Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, görev süresi boyunca Okan Buruk'la çalışacak.

BURUK'TAN SÖZLEŞME SÖZLERİ

Okan Buruk, Konyaspor maçının ardından yeni sözleşme için, "Ben tabii ki Galatasaray'ın bir parçasıyım, Galatasaray benim parçam. Ben buradan başka yerde çalışmayı düşünmedim. Bir şampiyonluk daha hayal ediyorum. Başkanımız, yöneticilerimiz sözleşmeyi yenileyelim dediler hep, ben lig bitsin dedim. Ben Galatasaray'a hizmet etmek için yanan biriyim. Galatasaray teknik direktörlüğü benim ve oğlum için iyi. Oğlumun mutluluğu çok değerli. Köprücük kemiği kırıldı, nazar ondan çıktı. Yeni bir sözleşme, yeni bir sayfa inşallah hepimiz için. Şimdi sevineceğiz, sonra tekrardan yeni sezona hazırlanmaya başlayacağız." demişti.

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